Золота Дзиґа - 2020: лонг-лист номинантов

Среди номинированных украинских лент, в списке номинантов оказались: 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм.





Голосование за лучшие фильмы, которые попадут в номинации конкурса, завершится в марте 2020 года. Всего Золотая Юла будет вручать награды в 22 категориях, две из которых – являются новыми: "Лучшие визуальные эффекты" и "Открытие года". Сама же церемония награждения премиями Золотая Юла 2020 состоится 28 апреля в КВЦ "Парковый".





Полнометражный игровой фильм:





"Вулкан"





"Отель Эдельвейс"





"Гуцулка Ксеня"





"Домой"





"Запрещенный"





"Захар Беркут"





"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"





"История Лизы"





"Кошмарный директор или Школа №5"





"Круты 1918"





"Мои мысли тихие"





"Сквот32"





"Только чудо"





"Фокстер и Макс"





"Неприятность на 5baksiv"





"Черный ворон"





Короткометражный игровой фильм:





"Int. Kitchen. Night"





"Maternité"





"Solitude"





"Адамовна"





"Анна"





"Окно"





"Влипли"





"Гроб"





"Взрослый"





"Звери"





"Обесцвеченная"





"Иммунотификация"





"Человек с фотоаппаратом"





"Малая"





"Марго"





"Между строк"





"Молодой, но это пройдет"





"Момент"





"Ночной Быстрый"





"Нормальная"





"Операция Д.У.П.А."





"Психро"





"Рождественские истории"





"Сын"





"Синтетическая Любовь"





"Солнышко"





"Суд Линча"





"В нашей синагоге"





"Урок"





Документальный полнометражный фильм:





"365 дней, также известные как год"





"Божественные"





"Братья по оружию"





"Дом"





"Выбор"





"Где ты, Адам?"





"С Украиной в Голливуд"





"Заповедник "Аскания""





"История Зимнего сада"





"Человек с табуретом"





"Малевич"





"Панорама"





"Взгляд из инвалидной коляски"





"Портрет на фоне гор"





"Разделительные Вживую"





"Рубеж. Грубешевская операция"





"Рушковци. Путь Мастера"





"Соловей поет"





"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"





"Verdict 19"





Короткометражный анимационный фильм:





"Большое светлое будущее"





"Качели"





"Ежик в Африке"





"Казак Варвара и Днепр"





"Любовь"





"Легенда о драконе"





"Лесная песня"





"Город Льва"





"Петровка-реквием"





"Пока не станет черным"





"Помрачение Анны" ("Потьмара Анни")





"Пуповина"





"Рушник"





"Сама себе здесь"





"Соловей"





"Коснуться неба"





"Хосе"





"Царь Плакса и Лоскотон"





"Цирк на проводе"





Полнометражный анимационный фильм:





"Клара и волшебный дракон"



