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7 февраля 20, 15:04
Звезда Тора снимется в новом проекте Netflix
Том Хиддлстон
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Экранный Локи сыграет в политическом триллере от Netflix.
Том Хиддлстон получил главную роль в триллере "Белый аист" (White Stork).

Фильм расскажет о Джеймсе Купере, которого и сыграет Том, и его политике. Когда Джейсма избирают баллотироваться в парламент, его отправляют на государственную проверку. Личная жизнь и парламентская карьера политика оказывается под угрозой, когда на ружу выплывают его секреты.

Создатели проекта планируют выпустить 10 эпизодов сериала.

Руководить проектом будет режиссер Кристоффер Нюхольм, а сценарий написал Кристофер Данлоп, который также выступит исполнительным продюсером.

Больше подробностей, касающихся сериала нет.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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