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7 февраля 20, 15:06
У детектива "Достать ножи" будет продолжение
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Уже известна дата премьеры второго фильма — она пройдет 21 мая 2021 года.
Отличные новости от компании Lionsgate. Во время ежегодного отчета инвесторов топ-менеджеры заявили, что студия планирует снять продолжение детективного фильма "Достать ножи", а также выпустить "Джона Уика 4".

Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтаймер с гордостью озвучил достижения "Достать ножи", упомянув три номинации на "Золотой глобус" и номинацию Райана Джонсона на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Не обошел он стороной и впечатляющие доходы фильма, который при бюджете 40 миллионов долларов собрал в мировом прокате все 300 миллионов. 

Как подчеркнул Фелтаймер, "Достать ножи" "служит еще одним доказательством того, что франшизы могут вырастать из абсолютно любых видов контента". А Джонсон, кстати, ранее упоминал, что хотел бы сделать продолжение детектива с участием Бенуа Бланка (Дэниэл Крэйг), расследующего новое дело.

Сейчас все указывает на то, что у режиссера "Достать ножи" будет возможность осуществить свою мечту. В результате съемок фильма выручка Lionsgate возросла на 30%, и съемки сиквела — дело решенное. Сейчас студия уже перебирает даты в поисках идеального дня для премьеры.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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