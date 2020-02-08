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7 февраля 20, 15:08
"Все радостные места": трейлер фильма с Эль Фэннинг (ВИДЕО)
Картина основана на одноименной книге Дженнифер Нивен, которая была издана в 2015 году.
Книга рассказывает историю подростков Вайолет и Теодора, которые страдают психологическими расстройствами. Он - одержим идеей смерти, она - очень скорбит за умершей сестрой, и хочет убежать из ненавистного городка. Их встреча заставит пересмотреть свои взгляды.
Двух подростков, которые на фоне сложившихся ситуаций, подружились и влюбились сыграют Эль Фаннинг и Джастис Смит.
Режиссер фильма - Бретт Хейли.
Премьера романтической ленты состоится на платформе Netflix 28 февраля.
Источник: https://telegraf.com.ua/