Том Харди сыграет исследователя Антарктики

Всего Шеклтон совершил четыре экспедиции в Антарктику. Собственно, все они и будут показаны в биографическом фильме. Что примечательно, покоритель южного полюса не единожды оказывался в смертельно опасных ситуациях и многократно избегал гибели и спасал других членов команды, а сам в итоге скончался от обычного сердечного приступа.





Байопик уже несколько лет находится в разработке. Сценарий написал Питер Строхан, на счету которого адаптация романа "Шпион, выйди вон!". Продюсирует проект Дэвид Хэйман, в арсенале которого прошлогодний шедевр Тарантино "Однажды в Голливуде".



