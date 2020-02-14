Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.57
USD
24.46
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
11 февраля 20, 14:30
Том Харди сыграет исследователя Антарктики
Том Харди
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Журнал Variety пишет, что Том Харди исполнит главную роль в байопике, посвященном британскому исследователю Антарктики Эрнесту Шеклтону.
Всего Шеклтон совершил четыре экспедиции в Антарктику. Собственно, все они и будут показаны в биографическом фильме. Что примечательно, покоритель южного полюса не единожды оказывался в смертельно опасных ситуациях и многократно избегал гибели и спасал других членов команды, а сам в итоге скончался от обычного сердечного приступа.

Байопик уже несколько лет находится в разработке. Сценарий написал Питер Строхан, на счету которого адаптация романа "Шпион, выйди вон!". Продюсирует проект Дэвид Хэйман, в арсенале которого прошлогодний шедевр Тарантино "Однажды в Голливуде".

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Веном 2: во второй части фильма появится новая злодейка
Патрик Стюарт может снова сыграть профессора Икс
Приянка Чопра сыграет в новой "Матрице"
Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в Смертельном оружии 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: