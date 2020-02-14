"Хищные птицы": старт с худшим результатом киновселенной DC

Как сообщает издание Variety, по уточненным данным, картина собрала в домашнем прокате в премьерные выходные лишь 33,2 миллиона долларов, вместо 50-55 миллионов, на которые рассчитывали создатели картины ранее.





Ранее самый слабый старт продемонстрировал фантастический боевик "Шазам!", заработавший в первый уик-энд 53 миллиона долларов. Что касается мирового проката, то здесь достижения "Хищных птиц" также оказались значительно скромнее, чем прогнозировалось - 81 миллион долларов, вместо 110-120 миллионов долларов.





Источники в студии утверждают, что только для окупаемости проекту необходимо собрать в домашнем прокате не менее 100 миллионов долларов. С таким стартом это представляется весьма проблематичным. Студии Warner Bros. еще предстоит оценить перспективность создания сиквела, о возможности съемок которого говорила ранее исполнительница главной роли Марго Робби.





Также пока неизвестна и судьба другого проекта по мотивам комиксов DC - "Сирены Готэма", создание которого анонсировалось еще в 2016 году.



