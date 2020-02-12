Хоакин Феникс может сыграть капитана Крюка

Звезде "Джокера" предложена роль главного антагониста — капитана Крюка (которую ранее исполнял, в частности, Дастин Хоффман в фильме Спилберга "Капитан Крюк" 1991 года выпуска).





Отправной точкой сюжета станет желание Крюка отомстить Пэну за то, что тот лишил его руки. Для этого злодей похитит братьев Венди и с их помощью заманит Питера в западню.





В режиссерском кресле проекта под названием "Питер Пэн и Венди" находится Дэвид Лоури, на счету которого фильмы "Дракон Пита", "История призрака", "Старик и ружье". Дата релиза пока не называется.



