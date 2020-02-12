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11 февраля 20, 14:35
Хоакин Феникс может сыграть капитана Крюка
Хоакин Феникс
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Хоакин Феникс получил предложение от студии Disney принять участие в новой экранизации сказки о Питере Пэне, сообщает The Disinsider, ресурс, посвященный эксклюзивным диснеевским новостям.
Звезде "Джокера" предложена роль главного антагониста — капитана Крюка (которую ранее исполнял, в частности, Дастин Хоффман в фильме Спилберга "Капитан Крюк" 1991 года выпуска). 

Отправной точкой сюжета станет желание Крюка отомстить Пэну за то, что тот лишил его руки. Для этого злодей похитит братьев Венди и с их помощью заманит Питера в западню.

В режиссерском кресле проекта под названием "Питер Пэн и Венди" находится Дэвид Лоури, на счету которого фильмы "Дракон Пита", "История призрака", "Старик и ружье". Дата релиза пока не называется.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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