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11 февраля 20, 14:36
Софи Тернер в тизере сериала "Выжить" (ВИДЕО)
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Премьера телешоу на потоковом сервисе Quibi запланирована на апрель 2020 года.
Платформа Quibi презентовала первый тизер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель.

Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.

В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
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