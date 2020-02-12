Софи Тернер в тизере сериала "Выжить" (ВИДЕО)

Платформа Quibi презентовала первый тизер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").





Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель.





Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.





В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами.



