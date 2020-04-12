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11 апреля 20, 11:37
Трейлер нового сезона сериала "Возвращение домой"
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Amazon Prime презентовал первый тизер нового сезона сериала "Возвращение домой" с Жанель Моне.
Главную роль в дебютном сезоне сыграла Джулия Робертс, а сюжет был сосредоточен на военных экспериментах со стиранием памяти.

В этот раз действие развернется вокруг новой героини (Жанель Моне), которая еще глубже погрузится в исследование организации Geist Group, ответственной за создание проекта "Возвращение домой".

Премьера нового сезона намечена на 22 мая.

Постановщиком первого сезона шоу выступил создатель "Мистера Робота" Сэм Эсмейл. Во втором сезоне в режиссерском кресле его заменил Кайл Патрик Альварес ("13 причин почему").


Источник: https://telegraf.com.ua/
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