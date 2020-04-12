Шарлиз Терон в продолжении фильма "Взрывная блондинка"

Netflix снимет продолжение фильма "Взрывная блондинка" (Atomic Blonde) с Шарлиз Терон в главной роли.





Кроме того, Терон займется продюсированием проекта, который находится на ранней стадии разработки. В настоящее время ведется поиск сценаристов.





Режиссер еще официально не назначен, но, скорее всего, сиквелом займется постановщик оригинала Дэвид Литч.





В центре сюжета "Взрывной блондинки", вышедшей на экраны в 2017 году и основанной на графическом романе Энтони Джонстада "Самый холодный город", оказывается британская шпионка Лоррейн Бротон (Терон). Героиня занимается поисками одного важного документа. В опасной миссии ей приходится объединиться с двойным агентом.





Первый фильм заработал в мировом прокате $100 млн при бюджете производства $30 млн.



