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Кино
Новости кино
12 апреля 20, 14:22
Леди Гага сыграет главную роль в криминальной драме
Леди Гага
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Новый проект Ридли Скотта расскажет об убийстве Маурицио Гуччи.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия MGM купила права на выпуск фильма в кинотеатрах, а главную роль в нём сыграет Леди Гага.

Сюжет будет основан на биографическом романе Сары Гей Форден, а над сценарием поработает Роберто Бентивенья. В центре сюжета окажется Патриция Реджани — супруга внука основателя знаменитого бренда Gucci. Жена Маурицио Гуччи оказалась в центре большого скандала, когда заказала убийство собственного мужа после развода.

Выход намечен на ноябрь 2021 года.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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