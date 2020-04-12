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12 апреля 20, 14:22
Леди Гага сыграет главную роль в криминальной драме
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия MGM купила права на выпуск фильма в кинотеатрах, а главную роль в нём сыграет Леди Гага.
Сюжет будет основан на биографическом романе Сары Гей Форден, а над сценарием поработает Роберто Бентивенья. В центре сюжета окажется Патриция Реджани — супруга внука основателя знаменитого бренда Gucci. Жена Маурицио Гуччи оказалась в центре большого скандала, когда заказала убийство собственного мужа после развода.
Выход намечен на ноябрь 2021 года.
Источник: https://kinoafisha.ua/