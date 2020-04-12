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Кино
Новости кино
12 апреля 20, 14:24
Венецианского кинофестиваля в этом году не будет
Венецианский кинофестиваль
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Организаторы объявили, что кинофестиваль не будет переведен в онлайн формат.
Следом за Каннским кинофестивалем, Венецианский кинофестиваль также отказался от формата онлайн-шоу и продолжает готовиться к мероприятию, которое запланировано на 2-12 сентября.

Об этом пишет Variety.

"Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием. Очевидно, существует вероятность того, что мы используем некие технологии лишь для некоторых инициатив", - прокомментировал пресс-секретарь фестиваля.

Венецианский кинофестиваль - один из старейших европейских кинофестивалей. В этом году жюри 77-го Венецианского кинофестиваля возглавила Кейт Бланшетт.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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