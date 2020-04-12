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12 апреля 20, 14:29
Фильм "Віддана" можно посмотреть онлайн
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Онлайн-премьера экранизации украинского исторического романа Софии Андрухович состоялась 10 апреля.
В январе этого года в кинотеатрах страны демонстрировался полнометражный художественный фильм "Віддана", который был создан на основе романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия".

Партнерами диджитал-релиза стали основные онлайн-платформы Украины: MEGOGO, SWEET.TV, OLL.TV и 1+1 VIDEO.

Напомним, события фильма, снятого режиссером Кристиной Сиволап, разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.

Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава").


Источник: https://telegraf.com.ua/
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