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12 апреля 20, 14:32
Запуск HBO Max пройдет без "Друзей"
Друзья
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HBO запустит стриминговый сервис без нового эпизода сериала "Друзья".
Запуск стримингового сервиса HBO Max состоится без специального выпуска сериала "Друзья", премьера которого должна была стать одним из главных событий.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление HBO Max.

Как сообщалось ранее, съёмки задерживаются из-за пандемии CoViD-19.

Это означает, что специальный выпуск не будет доступен в первый день запуска платформы. Но он всё равно состоится, — говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что будущий эпизод не будет похож на предыдущие: актёры будут выглядеть как в реальной жизни, а не как их герои с экранов. Они поделятся с фанатами историями о съёмках легендарного сериала 90-х, а также покажут некоторые архивные кадры из-за кулис.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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