Джулианна Мур и Финн Вулфард снимутся в комедийной драме "Когда ты закончишь спасать мир" (When You Finish Saving the World).





Картина будет основана на одноимённом подкасте Айзенберга, который тот выпустит в течение года.





Сюжет описывает взаимоотношения матери и сына на протяжении 30 лет.