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13 апреля 20, 12:07
Мэтт Ривз о работе над новым "Бэтменом"
Мэтт Ривз
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Режиссер Мэтт Ривз рассказал, как продвигается работа над новым "Бэтменом".
Режиссер Мэтт Ривз рассказал, как продвигается работа над новым "Бэтменом", съемки которого приостановлены в Лондоне из-за коронавируса.

Как отметил постановщик в интервью Deadline, уже отснята четверть фильма и команда смотрит, что вышло и над чем еще предстоит поработать.

О сюжете фильма известно очень мало, но Ривз говорит, что это не будет история происхождения Бэтмена. Это будет детектив.

"У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная и нуарная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон повествования — возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен", - отметил Ривз.

Напомним, выход нового "Бэтмена" запланирован на 25 июня 2021 года, но дата может сместиться.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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