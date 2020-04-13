Мэтт Ривз о работе над новым "Бэтменом"

Режиссер Мэтт Ривз рассказал, как продвигается работа над новым "Бэтменом", съемки которого приостановлены в Лондоне из-за коронавируса.





Как отметил постановщик в интервью Deadline, уже отснята четверть фильма и команда смотрит, что вышло и над чем еще предстоит поработать.





О сюжете фильма известно очень мало, но Ривз говорит, что это не будет история происхождения Бэтмена. Это будет детектив.





"У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная и нуарная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон повествования — возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен", - отметил Ривз.





Напомним, выход нового "Бэтмена" запланирован на 25 июня 2021 года, но дата может сместиться.



