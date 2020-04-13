Первый трейлер сериала Защищая Джейкоба (ВИДЕО)

Представлен первый трейлер мини-сериала Защищая Джейкоба, оригинальное название - Defending Jacob. Ролик появился на YouTube-канале сервиса Apple TV+.





Сериал снят по одноименному бестселлеру Уильяма Лэндея. Главные роли в шоу исполнили Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер.





По сюжету, сына помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера обвиняют в убийстве одноклассника.





Отмечается, что сериал будет состоять из 8 эпизодов. Его премьера запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.



