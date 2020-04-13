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13 апреля 20, 12:12
Первый трейлер сериала Защищая Джейкоба (ВИДЕО)
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Главную роль в новом шоу играет Крис Эванс. Новинка выйдет на новом сервисе Apple TV+.
Представлен первый трейлер мини-сериала Защищая Джейкоба, оригинальное название - Defending Jacob. Ролик появился на YouTube-канале сервиса Apple TV+.

Сериал снят по одноименному бестселлеру Уильяма Лэндея. Главные роли в шоу исполнили Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер.

По сюжету, сына помощника окружного прокурора штата Массачусетс Энди Барбера обвиняют в убийстве одноклассника.

Отмечается, что сериал будет состоять из 8 эпизодов. Его премьера запланирована на 24 апреля на сервисе Apple TV+.


Источник: https://korrespondent.net/
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