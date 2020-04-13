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13 апреля 20, 12:14
Первые 9 минут Бладшота с Вином Дизелем (ВИДЕО)
Бладшот
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Полная версия супергеройской лентой доступна на платных цифровых платформах по всему миру.
В сети появились первые 9 минут нового фильма Бладшот с Вином Дизелем. Ролик опубликовала кинокомпания Sony Pictures на своем официальном YouTube-канале.

Таким образом создатели ленты объявили о выходе фильма в цифровом формате. Он уже доступен на Amazon, VUDU и iTunes. Отмечается, что Бладшот вышел в украинский прокат 12 марта.

Режиссером ленты стал Дэйв Уилсон. Картина снята по комиксах издательства Valiant.

Sony приняла решение выпустить фильм на цифровых платформах из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса.

Согласно сюжету, в начале ленты происходит убийство Рэймонда Гаррисона, которого играет Дизель, и его жены. Мужчину воскресят благодаря нанотехнологиям и он станет убийцей по имени Бладшот.


Источник: https://korrespondent.net/
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