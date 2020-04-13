Первые 9 минут Бладшота с Вином Дизелем (ВИДЕО)

В сети появились первые 9 минут нового фильма Бладшот с Вином Дизелем. Ролик опубликовала кинокомпания Sony Pictures на своем официальном YouTube-канале.





Таким образом создатели ленты объявили о выходе фильма в цифровом формате. Он уже доступен на Amazon, VUDU и iTunes. Отмечается, что Бладшот вышел в украинский прокат 12 марта.





Режиссером ленты стал Дэйв Уилсон. Картина снята по комиксах издательства Valiant.





Sony приняла решение выпустить фильм на цифровых платформах из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса.





Согласно сюжету, в начале ленты происходит убийство Рэймонда Гаррисона, которого играет Дизель, и его жены. Мужчину воскресят благодаря нанотехнологиям и он станет убийцей по имени Бладшот.



