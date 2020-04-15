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15 апреля 20, 11:46
Премьера "Души" Pixar перенесена на пять месяцев
мультфильм
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Студия Disney отложила премьеру мультфильма Pixar "Душа".
Как сообщает Variety, новая лента от режиссера "Головоломки" Пита Доктера должна была увидеть свет 19 июня 2020 года, но выйдет в прокат только 20 ноября. На ноябрь был запланирован релиз мультфильма "Райя и последний дракон", который теперь попадет на экраны 12 марта 2021 года.

InterMedia напоминает: из-за пандемии коронавируса Disney уже пришлось перенести множество премьер, среди которых "Мулан", а также "Черная вдова" и другие фильмы Marvel.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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