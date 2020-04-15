Премьера "Души" Pixar перенесена на пять месяцев

Как сообщает Variety, новая лента от режиссера "Головоломки" Пита Доктера должна была увидеть свет 19 июня 2020 года, но выйдет в прокат только 20 ноября. На ноябрь был запланирован релиз мультфильма "Райя и последний дракон", который теперь попадет на экраны 12 марта 2021 года.





InterMedia напоминает: из-за пандемии коронавируса Disney уже пришлось перенести множество премьер, среди которых "Мулан", а также "Черная вдова" и другие фильмы Marvel.



