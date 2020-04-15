Мультфильм "Тролли 2" бьет рекорды

В пятницу, 10 апреля, студия Universal из-за пандемии коронавируса выпустила онлайн анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне", который установил рекорд по просмотрам в день старта, а также рекордными стали и прошедшие выходные.





Как сообщает deadline, точная сумма не называется, но известно, что "Тролли 2" в 10 раз превзошли предыдущего чемпиона Universal по цифровым релизам - "Мир юрского периода 2", который заработал около 2–3 млн долл. в первый день. "Мстители: Финал" за первую неделю цифрового проката заработали 30 млн долл., а согласно показателям первых дней, "Тролли 2" намного превысят показатель блокбастера братьев Руссо.





Среди других успехов мультфильма "Тролли 2: Мировое турне" - он на первом месте на всех основных платформах по запросам.





Напомним, на украинском языке мультфильм озвучили MONATIK, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, DANTES и TAYANNA.



