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15 апреля 20, 11:48
Мультфильм "Тролли 2" бьет рекорды
Тролли 2
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Онлайн-премьера мультфильма "Тролли 2: Мировое турне" бьет рекорды по просмотрам.
В пятницу, 10 апреля, студия Universal из-за пандемии коронавируса выпустила онлайн анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне", который установил рекорд по просмотрам в день старта, а также рекордными стали и прошедшие выходные.

Как сообщает deadline, точная сумма не называется, но известно, что "Тролли 2" в 10 раз превзошли предыдущего чемпиона Universal по цифровым релизам - "Мир юрского периода 2", который заработал около 2–3 млн долл. в первый день. "Мстители: Финал" за первую неделю цифрового проката заработали 30 млн долл., а согласно показателям первых дней, "Тролли 2" намного превысят показатель блокбастера братьев Руссо.

Среди других успехов мультфильма "Тролли 2: Мировое турне" - он на первом месте на всех основных платформах по запросам.

Напомним, на украинском языке мультфильм озвучили MONATIK, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, DANTES и TAYANNA.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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