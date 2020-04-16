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16 апреля 20, 10:27
Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом сериале
Пэрис Джексон
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Дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона 22-летняя Пэрис Джексон сыграла Иисуса Христа в новом сериале "Привычка" (Habit).
Новый фильм расскажет об уличной тусовщице, фетишем которой был Иисус. Она попадает в неприятную историю с наркотиками и насилием, но находит выход в маскировке под монахиню. Главную роль, по неподтвержденным данным, исполняет американская актриса Белла Торн. В фильме также снялся британский музыкант Гэвин Россдэйл.

В Сети опубликован первый кадр, на котором можно увидеть Пэрис Джексон в образе Иисуса. На снимке она изображена крупным планом, позируя в традиционной мантии.



Продюсер ленты Донован Лейтч сообщает, что у ленты будет эффектный саундтрек.

О дате выхода сериала не сообщается.

Источник: https://bykvu.com/
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