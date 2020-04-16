Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом сериале

Новый фильм расскажет об уличной тусовщице, фетишем которой был Иисус. Она попадает в неприятную историю с наркотиками и насилием, но находит выход в маскировке под монахиню. Главную роль, по неподтвержденным данным, исполняет американская актриса Белла Торн. В фильме также снялся британский музыкант Гэвин Россдэйл.





В Сети опубликован первый кадр, на котором можно увидеть Пэрис Джексон в образе Иисуса. На снимке она изображена крупным планом, позируя в традиционной мантии.













Продюсер ленты Донован Лейтч сообщает, что у ленты будет эффектный саундтрек.





О дате выхода сериала не сообщается.



