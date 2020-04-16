7 захватывающих триллеров для любителей пощекотать нервы

Предлагаем подборку ужастиков, которые вы могли пропустить.





"Уиджи: Проклятие доски дьявола"





США, Япония, 2017





Сюжет: Лос Анджелес, 1967 год. Элис Зандер, мать двух девочек, проводит в своем доме спиритические сеансы. Пусть по сути это и мошенничество, но многим это помогает справиться с потерями. Однажды она покупает доску Уиджи для своих сеансов.





"Дом напротив"





США, 2017





Сюжет: племянник наркоторговца Джон, против воли работающий на своего дядю, поселяется в тихом коттеджном поселке вместе с подругой Рози. У них только один подозрительный сосед. Он также преступник. За ним Рози наблюдает в бинокль. Но однажды она пропадает...





"Проклятие: Кукла ведьмы"





США, 2018





Сюжет: 1942 год. Аделина Грэй и ее дочь Хлоя бегут от войны и находят временный приют в тихой английской деревушке. Их приглашает сюда Артур – владелец старого особняка, в котором происходят загадочные события...





"Безумцы"





США, ОАЭ, 2010





Сюжет: в тихом городке Огден-Марш с тысячным населением после матча по бейсболу, куда приходит странный мужчина с ружьем, у людей начинаются неконтролируемые приступы агрессии. Шериф выясняет, что в реку недавно упал военный самолет с вирусом на борту.





"Дорога"





США, 2010





Сюжет: отец и сын отправляются в странствие через пустынные земли постапокалиптической Америки в поисках остатков цивилизации. Чтобы как-то прокормить себя, человечество вынуждено прибегнуть к каннибализму. Отец погибает, сироту находит другая семья.





"Дом в конце улицы"





Канада, США, 2012





Сюжет: Сара вместе с дочкой Элиссой переезжают из большого города в провинцию в поисках спокойной жизни. Она быстро находит общий язык с соседом. По его словам, город трепещет от жестокости серийного убийцы, который гуляет на свободе, убив целую семью.





"Я все еще вижу тебя"





США, 2018





Сюжет: 10 лет назад паранормальное явление сровняло границу между нашим миром и миром умерших душ. Рони потеряла родных и друзей, и учится выживать без них. Неожиданное послание вынуждает девушку искать спасения – душа убийцы все еще жаждет крови.



