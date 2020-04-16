Каннский кинофестиваль 2020: мероприятие в ином формате

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля заявили о том, что он не сможет быть проведен в привычном формате в этом году. Вместе с тем, они рассматривают другие форматы и методы его проведения, говорится в пресс-релизе киносмотра.





"После заявления президента Франции 13 апреля мы понимаем, что перенос 73 Каннского кинофестиваля, который был намечен на конец июня - начало июля, больше не является возможным. Очевидно, что фестиваль не сможет пройти в этом году в обычном формате", - заявили организаторы киносмотра.





Вместе с тем, они заявили о том, что признают важность фестиваля, поэтому намерены провести его в любом случае, но в ином формате.





"Всем известно, что в отношении международной ситуации в области здравоохранения по-прежнему царит неопределенность. Мы надеемся, что сможем оперативно сообщить о формах, которые примет Каннский кинофестиваль 2020", — также сообщили организаторы.





Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. После начала карантина во Франции его перенесли на конец июня-начало июля.





Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что продлевает карантин до 11 мая, именно тогда школы, ясли и другие общественные места могут быть снова открыты. До того времени, по его словам, каждый гражданин обязан покидать дом только в защитной маске.



