Кейт Бланшетт может сыграть антагониста в сольнике "Флэша"

Постоянная смена режиссеров и даже случившийся провал "Лиги Справедливости" не ослабили желание боссов студии Warner Bros. сделать сольную картину про самого быстрого супергероя.





Вдобавок к прочим бедам в начале апреля исполнитель главной роли Эзра Миллер в одном из баров Рейкьявика встретился с группой излишне назойливых поклонников. Встреча закончилась тем, что после фразы фанатки "Да ты даже меня не сможешь победить" актер доказал ей действием, что сможет.





И теперь в соцсетях некоторые призывают в наказание отобрать у него роль.





Но раз проект продолжает двигаться, в нем должны быть и исполнители других ролей. По данным портала We Got This Covered, одна из главных отрицательных ролей предложена Кейт Бланшетт. Она должна сыграть Мастера Зеркал - злодея, обладающего значительными техническими знаниями. Мастер Зеркал может использовать зеркала для создания эффектов гипноза, невидимости, голографии, а также с их помощью путешествовать между измерениями.





Хоть оригинальный злодей - мужчина, в случае с двукратной обладательницей "Оскара" Бланшетт это правило ничего не значит. Во-первых, она уже играла мужчину в кино, во-вторых, актриса примеряла образ злодейки в кинокомиксе "Тор: Рагнарек", и в-третьих, никто не сомневается в ее таланте сыграть любую роль.