Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.30
USD
27.08
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 апреля 20, 11:10
Режиссер "Бладшота" снимет научно-фантастический триллер
Дэйв Уилсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию фантастического романа Дэниела Суареса под названием "Influx".
Как утверждает издание Deadline, постановщиком фильма назначен Дэйв Уилсон, ранее дебютировавший в большом кино с картиной "Бладшот".

Книга рассказывает крупномасштабную научно-фантастическую историю, "сосредоточенную на главном герое-физике, который работает над проектом, способным изменить весь мир. Ученый оказывается во власти секретного правительственного ведомства США, и когда он отказывается от предложения сотрудничать с ним, его ждет тюрьма и пытки, которыми руководит искусственный интеллект. Он должен бежать и попытаться помешать тому, что собирается сделать правительство". Сроки работ над экранизацией и возможный график ее релиза пока не уточняются.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Роберт Земекис снимет научно-фантастический триллер
"Война миров Z": режиссер сообщил о возможном продолжении
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн о конкуренции кинокомиксов
Стивен Спилберг отказался от режиссуры нового Индианы Джонса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул" (ВИДЕО)
noimageHBO Max планируют запустить уже в мае
noimageПервый трейлер фильма об Аль Капоне "Фонзо" (ВИДЕО)
Лента новостей