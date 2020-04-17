Режиссер "Бладшота" снимет научно-фантастический триллер

Как утверждает издание Deadline, постановщиком фильма назначен Дэйв Уилсон, ранее дебютировавший в большом кино с картиной "Бладшот".





Книга рассказывает крупномасштабную научно-фантастическую историю, "сосредоточенную на главном герое-физике, который работает над проектом, способным изменить весь мир. Ученый оказывается во власти секретного правительственного ведомства США, и когда он отказывается от предложения сотрудничать с ним, его ждет тюрьма и пытки, которыми руководит искусственный интеллект. Он должен бежать и попытаться помешать тому, что собирается сделать правительство". Сроки работ над экранизацией и возможный график ее релиза пока не уточняются.



