Первый трейлер фильма об Аль Капоне "Фонзо" (ВИДЕО)

Автором долгожданного байопика "Фонзо" стал Джош Транк. Новый фильм успел привлечь немалое внимание киноманов. По словам Джоша Транка, он хотел назвать свою работу "Капоне", поскольку речь будет идти о знаменитом гангстере. Однако заказчики все же оставили киноленту с названием "Фонзо".





В центре сюжета байопика - история о последних месяцах жизни легендарного гангстера Аль Капоне. В 30-х годах прошлого века вся Америка застывала от упоминания одного только его имена. Такую репутацию гангстер получил благодаря своей безжалостности и жестокости. Однако и такого криминального лидера ожидала расплата: правоохранители таки упекли Аль Капоне в тюрьму.





Выйдя на волю, бандит имеет неврологические симптомы сифилиса, что заставляет его сходить с ума. Главный герой с трудом отличает реальные события от видений из своего прошлого. Но смирится ли с этим гангстер?





Премьера "Фонзо" запланирована на 12 мая 2020 года. Киноленте уже прогнозируют немалый успех в прокате, ведь в ней можно будет увидеть таких знаменитых актеров:





Линда Карделлини - Маэ Капоне





Кэтрин Нардуччи - Роге





Ноэль Фишер - Молодой Человек (Junior)





Мэтт Диллон - Джонни





Джек Лауден - Кроуфорд





Кайл Маклаклен - Керлок





Ал Сапиенца - Ральфе





Главную роль получил непревзойденный Том Харди который очень изменился для съемок.



