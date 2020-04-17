HBO Max планируют запустить уже в мае

HBO Max заказал три сериала студии Джей Джей Абрамса, включая спин-офф "Сияния" и "Тёмную Лигу Справедливости"





В сентябре 2019 года Bad Robot Джей Джей Абрамса подписала эксклюзивный контракт с WarnerMedia, и теперь онлайн-кинотеатр HBO Max заказал производство сразу трёх сериалов студии.





- Duster — сериал про водителя растущего криминального синдиката, который помогает преступникам скрываться от преследования. Действие шоу происходит на юго-западе США в семидесятые. Проектом занимается сценаристка "Бесстыжих" и "Ходячих мертвецов".





- "Оверлук" — спин-офф "Сияния" Стивена Кинга, который будет построен вокруг знаменитого отеля. Пока не ясно, будет ли это антология или же шоу с общим сюжетом, однако ожидается, что в нём появятся персонажи оригинала. Ранее студия хотела снять фильм-приквел с таким же названием — возможно, это будет его расширенная версия. Проектом будут заниматься авторы сериала "Касл Рок".





- Сериал без названия во вселенной "Тёмной Лиги Справедливости". После многочисленных неудачных попыток снять полноценный фильм по этой серии комиксов, Warner решила попытать счастье на ТВ. В этой вселенной персонажи вроде Константина и Болотной твари объединяются в команду, однако пока не факт, что именно им будет посвящён сюжет.





Сделка Bad Robot и WarnerMedia предусматривает производство фильмов, сериалов и игр вплоть до 2024 года. Учитывая количество проектов, сам Абрамс не будет принимать полноценное участие в каждом из них, однако в целом по количеству текущих проектов он остаётся одним из самых амбициозных продюсеров Голливуда.





Помимо "Мира Дикого Запада" и других текущих франшиз вроде "Миссия: Невыполнима" он занимается ещё рядом проектов вроде "Истории Лизи" для Apple, а также грядущих шоу Lovecraft Country Джордана Пила и "Полусвет".





HBO Max планируют запустить в мае. Он будет включать в себя контент от Warner Bros. и HBO, включая шоу и фильмы по вселенной DC, "Друзей", "Гарри Поттера" и многое другое.



