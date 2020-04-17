Трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул" (ВИДЕО)

Изначально картина должна была выйти в украинский прокат 28 мая (дублированный трейлер), но дату проката перенесли из-за пандемии коронавируса. Теперь же Disney просто покажет ее эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+ 12 июня.





В фильме снимались Хонг Чау, Нонсо Анози, Джош Гад, Джуди Денч. Режиссером выступил Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе").





Он рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Артемис Фаул, который является потомком легендарной семьи преступников. В свои юные годы он уже достиг того уровня воровского мастерства, который позволяет ему с легкостью обманывать взрослых. Случайно он узнает о существовании целого мира глубоко в недрах земли, населенного эльфами, гномами и другими сказочными существами. Артемис украл у гномов золото, и теперь его ищут как в подземном мире, так и на поверхности.





Картина снята по мотивам одноименной серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. Это произведение вошло в топ-30 детских книг по версии журнала The Independent.



