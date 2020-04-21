Фильм "Паразиты" бьет рекорды просмотров в онлайн

Как пишет IndieWire, всего за одну неделю "Паразиты" стал самым транслируемым фильмом на иностранном языке среди всех фильмов, доступных на Hulu.





Еще более впечатляющим является то, что "Паразиты" стал вторым по популярности фильмом на Hulu из всех, когда-либо доступных для просмотра в данный момент. Это означает, что за одну неделю фильм превзошел такие фильмы, как "Как приручить дракона: скрытый мир", "Тихое место", "Трансформеры: последний рыцарь" и "Крид 2", которые были доступны для трансляции в течение нескольких месяцев.





"Паразиты" теперь являются жемчужиной в потоковой библиотеке Hulu.



