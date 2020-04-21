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21 апреля 20, 15:21
Universal готовит новую версию "Зеленого шершня"
Зеленый шершень
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Студия запустила в разработку новый полнометражный проект, основанный на приключениях супергероя по имени Зеленый шершень.
Напомним, персонаж Зеленый шершень впервые появился в радиопостановках в 1930-х годах. Затем, а именно в 1960-х, герой попал на телевидение в формате одноименного многосерийного проекта, где товарища и соратника главного героя по имени Като сыграл Брюс Ли.

В 2011 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация "Зеленый шершень", в которой Шершня сыграл Сет Роген, а Като — Джей Чоу.

О кастинге предстоящего ремейка пока никакой информации нет. Как и о его сюжете. Известно лишь, что проект создается для кинотеатрального проката и носит название "Зеленый шершень и Като".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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