Universal готовит новую версию "Зеленого шершня"

Напомним, персонаж Зеленый шершень впервые появился в радиопостановках в 1930-х годах. Затем, а именно в 1960-х, герой попал на телевидение в формате одноименного многосерийного проекта, где товарища и соратника главного героя по имени Като сыграл Брюс Ли.





В 2011 году на большие экраны вышла полнометражная экранизация "Зеленый шершень", в которой Шершня сыграл Сет Роген, а Като — Джей Чоу.





О кастинге предстоящего ремейка пока никакой информации нет. Как и о его сюжете. Известно лишь, что проект создается для кинотеатрального проката и носит название "Зеленый шершень и Като".



