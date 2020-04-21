Первый тизер сериала с Деми Мур "Дивный новый мир" (ВИДЕО)

В сети появился первый тизер новой экранизации культового романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Ролик опубликовал в Twitter онлайн-сервис Peacock, где состоится премьера шоу.





Главные роли в сериале "Дивный новый мир" исполнили Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд.





Действие сериала развернется в Лондоне. Далекое будущее ознаменовалось культом потребления, символом которого выступает Генри Форд. Человечество поделено на касты, но всех объединяет пристрастие к наркотику под названием сома. Однажды два жителя города попадают за его пределы и обнаруживают нечто совершенно иное.





Проект будет состоять из девяти эпизодов.

Точной даты выхода нет, но запуск новой стриминговой платформы от NBCUniversal - Peacock - состоится 15 июля.



