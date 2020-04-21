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21 апреля 20, 15:29
Фильм "Стражи Галактики 3" будут последней частью
Стражи Галактики 3
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Возможно, решение уйти на пике славы и не такое плохое, хоть фанатов расставание с любимыми героями определенно расстроит.
Во время всемирного карантина, который повлекла за собой пандемия коронавируса, звезды стараются постоянно быть на связи с поклонниками, не только поддерживая их, но и раскрывая секреты будущих проектов. И среди всех знаменитостей чуть не самым активным стал автор "Стражей Галактики" и "Отряда самоубийц 2" Джеймс Ганн.

В минувшие выходные он отвечал на вопросы подписчиков в Instagram и раскрыл пару удручающих подробностей о грядущем триквеле приключений Питера Квилла и его команды.

Когда режиссера спросили, будет ли франшиза развиваться и дальше, он весьма категорично заявил, что не планирует снимать четвертый фильм.

Я абсолютно никогда не говорил, что не буду выпускать вторую часть. Я с самого начала планировал трилогию, если первый фильм удастся. Но у меня нет планов снимать четвертый, — заявил Ганн.

Но куда хуже увидеть, как хорошая история теряет былой запал. Пока же можно быть уверенными, что третья часть "Стражей Галактики" будет очень запоминающейся. Еще в конце прошлого года Карен Гиллан успела познакомиться со сценарием и заявила, что фильм станет лучшим во всей трилогии.

Второй ответ Ганна, который ранил поклонников в самое сердце, касался судьбы одного из персонажей. Когда режиссера спросили, ожидается ли в триквеле чья-то смерть, тот коротко признался:

Да.

Конечно, речь может идти и о ком-то незначительном, но теперь фанаты просто не смогут не беспокоиться и о главных героях, особенно после того, как любимый миллионами Йонду (Майкл Рукер) погиб во втором фильме.

Ожидается, что "Стражи Галактики 3" выйдут на экраны в 2022 году, но из-за ситуации в мире дата премьеры легко может сместиться и на 2023-й. В любом случае Ганн много раз говорил, что плотная работа над фильмом не начнется до тех пор, пока он не закончит с "Отрядом самоубийц 2".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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