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21 апреля 20, 15:31
Дату релиза нового "Бэтмена" перенесли
Бэтмен
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Релиз фильма "Бэтмен" отложен из-за коронавируса.
Киностудия Warner Bros, изменила прокатный график фильма "Бэтмен", в котором главную роль должен был сыграть Роберт Паттинсон. Как сообщает издание The Wrap, Фильм не выйдет 25 июня 2021 года, как планировалось ранее. Теперь студия рассчитывает представить его зрителям 1 октября 2021 года.

В качестве причины указывается невозможность выдержать заявленный ранее производственный график из-за вспышки коронавируса, которая привела к повсеместному введению карантинных мер.

Также было объявлены новые даты выхода других фильмов по мотивам комиксов, среди которых "Флэш" и "Шазам 2". Первый стартует 3 июня 2021 года, в второй - 4 ноября 2022 года.

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз утверждал, что его фильм будет ближе к первым комиксам о супергерое.

"Как я уже говорил, мы не делаем историю происхождения или что-то в этом роде. Мы пытаемся рассказать историю, которая эмоциональна и в то же время хорошо иллюстрирует тот факт, что он был величайшим детективом, то есть покажем все то, что для меня, когда я еще был ребенком, стало определяющим в образе Бэтмена", - заявлял он в одном из интервью.

Отметим, что студия Warner Bros. пытается выпустить сольную ленту о супергерое в течение многих лет.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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