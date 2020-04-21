Дату релиза нового "Бэтмена" перенесли

Киностудия Warner Bros, изменила прокатный график фильма "Бэтмен", в котором главную роль должен был сыграть Роберт Паттинсон. Как сообщает издание The Wrap, Фильм не выйдет 25 июня 2021 года, как планировалось ранее. Теперь студия рассчитывает представить его зрителям 1 октября 2021 года.





В качестве причины указывается невозможность выдержать заявленный ранее производственный график из-за вспышки коронавируса, которая привела к повсеместному введению карантинных мер.





Также было объявлены новые даты выхода других фильмов по мотивам комиксов, среди которых "Флэш" и "Шазам 2". Первый стартует 3 июня 2021 года, в второй - 4 ноября 2022 года.





Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз утверждал, что его фильм будет ближе к первым комиксам о супергерое.





"Как я уже говорил, мы не делаем историю происхождения или что-то в этом роде. Мы пытаемся рассказать историю, которая эмоциональна и в то же время хорошо иллюстрирует тот факт, что он был величайшим детективом, то есть покажем все то, что для меня, когда я еще был ребенком, стало определяющим в образе Бэтмена", - заявлял он в одном из интервью.





Отметим, что студия Warner Bros. пытается выпустить сольную ленту о супергерое в течение многих лет.



