Мировые премьеры 2021 года

Многие премьеры были перенесены на более поздние сроки. В результате, если человечеству удастся справиться с болезнью в ближайшем будущем, то в будущем году зрителей ждет масса новых фильмов.
Если же пандемия будет продолжаться, то стоит ожидать новых сообщений о переносах дат премьер.
Пока список релизов на 2021 год выглядит так:
"Смертельная битва" - 15 января
"Кролик Петрык 2" - 15 января
"Вечные" - 12 февраля
"Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта
"Tomb Raider 2" - 19 марта
"Морбиус" - 19 марта
"Паранормальное явление 5" - 19 марта
"Форсаж 9" - 2 апреля
"Закусочная Боба" - 9 апреля
"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая
"Матрица 4" - 21 мая
"Джон Уик 4" - 21 мая
"Стервелла" - 28 мая
"Мир Юрского периода: Власть" - 11 июня