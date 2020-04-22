Мировые премьеры 2021 года

Многие премьеры были перенесены на более поздние сроки. В результате, если человечеству удастся справиться с болезнью в ближайшем будущем, то в будущем году зрителей ждет масса новых фильмов.





Если же пандемия будет продолжаться, то стоит ожидать новых сообщений о переносах дат премьер.





Пока список релизов на 2021 год выглядит так:





"Смертельная битва" - 15 января





"Кролик Петрык 2" - 15 января





"Вечные" - 12 февраля





"Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта





"Tomb Raider 2" - 19 марта





"Морбиус" - 19 марта





"Паранормальное явление 5" - 19 марта





"Форсаж 9" - 2 апреля





"Закусочная Боба" - 9 апреля





"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая





"Матрица 4" - 21 мая





"Джон Уик 4" - 21 мая





"Стервелла" - 28 мая





"Мир Юрского периода: Власть" - 11 июня



