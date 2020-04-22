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22 апреля 20, 11:41
Мировые премьеры 2021 года
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Пандемия коронавируса спутала все планы кинокомпаний.
Многие премьеры были перенесены на более поздние сроки. В результате, если человечеству удастся справиться с болезнью в ближайшем будущем, то в будущем году зрителей ждет масса новых фильмов.

Если же пандемия будет продолжаться, то стоит ожидать новых сообщений о переносах дат премьер.

Пока список релизов на 2021 год выглядит так:

"Смертельная битва" - 15 января

"Кролик Петрык 2" - 15 января

"Вечные" - 12 февраля

"Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта

"Tomb Raider 2" - 19 марта

"Морбиус" - 19 марта

"Паранормальное явление 5" - 19 марта

"Форсаж 9" - 2 апреля

"Закусочная Боба" - 9 апреля

"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая

"Матрица 4" - 21 мая

"Джон Уик 4" - 21 мая

"Стервелла" - 28 мая

"Мир Юрского периода: Власть" - 11 июня

Источник: https://kinoafisha.ua/
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