HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом

Дуэйн Джонсон, Исса Рэй и Дэни Гарсиа работают над новым сериалом HBO о продвижении бэкярд-реслинга (дворовый реслинг). Джонсон и Гарсия выступят исполнительными продюсерами.





Как сообщает Variety, в настоящее время проект называется TRE CNT (TRE COUNT).





Сериал посвящен Кассиусу Джонсу, молодому портовому рабочему, который в свободное время увлекается реслингом. Он унаследовал от своего деда небольшой капитал и решил вложить его в стартап по продвижению своего заднего двора в качестве площадки для реслинга в одном из районов Хьюстона.





В сериале будет показано, как парень при помощи друзей, семьи, соседей начинает развивать свою империю реслинга, встречается с первыми трудностями и достигает определенных успехов.





Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.



