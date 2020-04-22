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22 апреля 20, 11:43
HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом
Дуэйн Джонсон
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Дуэйн Джонсон выступит продюсером нового проекта о дворовом реслинге.
Дуэйн Джонсон, Исса Рэй и Дэни Гарсиа работают над новым сериалом HBO о продвижении бэкярд-реслинга (дворовый реслинг). Джонсон и Гарсия выступят исполнительными продюсерами.

Как сообщает Variety, в настоящее время проект называется TRE CNT (TRE COUNT).

Сериал посвящен Кассиусу Джонсу, молодому портовому рабочему, который в свободное время увлекается реслингом. Он унаследовал от своего деда небольшой капитал и решил вложить его в стартап по продвижению своего заднего двора в качестве площадки для реслинга в одном из районов Хьюстона.

В сериале будет показано, как парень при помощи друзей, семьи, соседей начинает развивать свою империю реслинга, встречается с первыми трудностями и достигает определенных успехов.

Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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