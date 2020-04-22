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22 апреля 20, 11:44
Netflix презентовал трейлер нового сериала о Голливуде
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В сети появился официальный трейлер мини-сериала "Голливуд" от сервиса Netflix.
В фильме снимались Даррен Крисс, Самара Уивинг, Лора Хэрриер, Джим Парсонс, Пэтти ЛюПон, Дилан МакДермотт, Куин Латифа, Дэвид Коренсвет, Джереми Поуп и др.

Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером "Голливуда" выступил Райан Мерфи, известный по сериалу "Американская история ужасов".

Действие сюжета развивается в эпоху "золотого Голливуда" 1940-х годов. В сериале задействованы как реально существовавшие личности (Рок Хадсон, Элеанор Рузвельт, Хэтти МакДэниэл), так и вымышленные персонажи.

Молодые и нестандартные актеры хотят добиться признания на "фабрике грез", а прожженные мастодонты стремятся не потерять нажитое богатство и влияние.

Сериал выйдет на Netflix 1 мая 2020 года.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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