Джеффри Дин Морган заинтриговал финалом "Ходячих мертвецов"

Джеффри Дин Морган, уже более четырех лет снимаясь в "Ходячих мертвецах", приобрел большой опыт, как надо рассказывать о событиях предстоящих серий. В недавней беседе с журналистами он много рассказывал о финале 10 сезона, но умудрился обойтись лишь намеками, не раскрыв никакой конкретной информации.





В последней показанной серии Бета желает отомстить Нигану за смерть Альфы и натравливает на героев орду зомби. И вот что об этом рассказывает актер, сыгравший Нигана: Я знаю, что с Бетой что-то должно произойти, потому что он на свободе и сеет хаос. Пока об этом не позаботятся, трудно двигаться вперед.





Морган также прокомментировал появление в сериале нового персонажа, Принцессы, которую играет Паола Ласаро: Мне понравилось, что в сериале появилась эта героиня. Она встряхнула шоу. Такая энергичность смотрится забавно, поэтому я большой ее поклонник. Думаю, что взаимодействовать с этим персонажем будет весело. Не могу дождаться. Посмотрим, что из этого получится.





В целом про финальный 16 эпизод 10 сезона актер сказал: Съемками серии занимался Грег Никотеро. У него все эпизоды получаются мощными. Но это же финал сезона, так что стоит ждать по-настоящему масштабное действие, многое произойдет в этой серии.



