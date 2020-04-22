"Голодные игры" получат приквел

Студия Lionsgate запускает в производство приквел культовой серии фильмов "Голодные игры", основанной на произведениях писательницы Сьюзен Коллинз.





По сведениям издания The Hollywood Reporter, сценарий экранизации подготовит Майкл Арндт, а режиссером назначен Френсис Лоуренс, снявший три последние части "Голодных игр".





Фильм будет снят по мотивам новой книги Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях", которая поступит в продажу 19 мая 2020 года. Сюжет строится вокруг юного Кориолана Сноу а действие происходит за много лет до того, как он стал тираническим президентом Панема.





В описании утверждается, что "молодой Кориолан красив и обаятелен, и хотя его семья переживает трудные времена, он верит в то, что может изменить свою судьбу, когда его выбирают наставником 10-х Голодных игр. Его надежды рушится, когда его назначают наставником девушки из бедного района номер 12".





Как ранее говорила сама писательница, с помощью этой книги "она хотела исследовать природу человека, попытаться ответить на вопросы: кто мы и что необходимо для нашего выживания". Коллинз также выступит ответственным продюсером экранизации. Съемочный график пока не утвержден.



