Крис Пайн снимется в перезагрузке фильма "Святой"

Приключения Саймона Темплара по прозвищу Святой, описанные в романах английского писателя Лесли Чартериса, неоднократно экранизировались.





Первый фильм был снят в 1938 году с Луисом Хейуордом в главной роли, а последний на данный момент — в 1997 году, в нем роль Святого исполнил Вэл Килмер. Кроме того, был снят телесериал, где роль Саймона Темплара играл Роджер Мур.





Главный персонаж романов и фильмов обладает уникальным даром перевоплощения и нанимается на исполнение всякой сомнительной с точки зрения закона, но высокооплачиваемой работы.





По данным Variety, в новом фильме о приключениях Саймона Темплара главную роль сыграет Крис Пайн. Режиссером картины будет Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Братья по оружию"), а сценарий создал Сэт Грэм-Смит ("Гордость и предубеждение зомби", "Авраам Линкольн: Охотник на вампиров").





Съемки нового фильма планируется начать этой осенью, с целью освободить Криса Пайна к началу съемок "Шерлока Холмса". Но, в случае успеха первого фильма, Paramount рассчитывает выпустить серию картин о приключениях Саймона Темплара. Ведь литературная первооснова это позволяет.



