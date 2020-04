Джосс Уидон может перезапустить "Фантастическую четверку"

Как сообщает издание We Got This Covered, постановщиком нового ребута безуспешной франшизы может стать Джосс Уидон, снявший первых и вторых "Мстителей", а также закончивший после ухода Зака Снайдера дисишную "Лигу справедливости".





Также инсайдеры утверждают, что Джон Красински и Эмили Блант рассматриваются на роли Мистера Фантастика и Невидимки, но никакой официальной информации по этому поводу пока что нет.





Напомним, первая экранизация комикса "Фантастическая четверка" вышла в 2005 году и получила впоследствии сиквел с подзаголовком "Вторжение Серебряного серфера". Обе картины были встречены прохладно. В 2015 году была сделана попытка перезагрузить франшизу с новым актерским составом, но она с треском провалилась.