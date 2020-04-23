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Кино
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23 апреля 20, 12:04
Премьера "Скуби-Ду" состоится на цифровых платформах
Скуби-Ду
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Кинокомпания решила запустить новый мультфильм "Скуби-Ду" онлайн.
Ранее релиз анимационного фильма "Скуби-Ду", который должен был выйти в украинский прокат 14 мая 2020 года, отложили на неопределенный срок из-за коронавируса, а сейчас стало известно, что компания Warner Bros. в мае этого года откроет к нему онлайн-доступ.

Как сообщает variety, 15 мая мультфильм можно будет взять в аренду или купить на цифровых платформах.

"Скуби-Ду" рассказывает о первой встрече Скуби и Шеґґи, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Вэльмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

Отметим, что ранее решение выпустить на цифровых платформах было принято в отношении мультфильма "Тролли 2". Онлайн-премьера анимации "Тролли 2: Мировое турне" установила несколько рекордов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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