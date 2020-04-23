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23 апреля 20, 12:05
"Мир дикого запада" получит четвертый сезон
Мир дикого запада
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"Мир дикого запада" продлен на четвертый сезон.
Телеканал HBO продлил научно-фантастический сериал "Мир дикого запада" на четвертый сезон. Как отмечает издание Deadline, руководителям шоу останутся Лиза Джой Нолан и Джонатан Нолан.

"От тематического парка времен Дикого Запада до технократического мегаполиса ближайшего будущего мы наслаждались каждым сюжетным поворотом и загадками, которые предлагали нам мастера-рассказчики Джонатан Нолан и Лиза Джой. С нетерпением ждем возможности узнать, куда их вдохновенное видение приведет нас в следующий раз", - говорится в заявлении Кейси Блойза, программного директора HBO.

Стоит отметить, что рейтинг третьего сезона сериала снизился по сравнению с рейтингом второго, однако шоу все еще пользуется большим спросом у зрителей. Сроки работ над очередным продолжением еще не уточнялись.

"Мир дикого запада" основан на произведении знаменитого американского писателя-фантаста Майкла Крайтона. Действие происходит в недалеком будущем, когда человечество научилось создавать роботов, наделенных интеллектом, который не уступает людскому.

Третий сезон стартовал 15 марта 2020 года. Он состоял из восьми эпизодов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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