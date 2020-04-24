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24 апреля 20, 11:38
Три сезона "Сейлор Мун" запустят на YouTube
Сейлор Мун
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Эпизоды начнут появляться на сайте еженедельно с 24 апреля.
Первые три сезона "Сейлор Мун" выйдут на YouTube бесплатно.

Как сообщил портал CrunchyRoll, акция приурочена к выходу полнометражного мультфильма Sailor Moon Eternal — его релиз в Японии запланирован на 11 сентября 2020 года.

Серии первых трёх сезонов станут доступны для просмотра на официальном канале YouTube. Десять эпизодов сериала будут выходить каждую неделю, а последний выпуск появится на канале 23 июля.

"Сейлор Мун" впервые стартовал в 1992 году и транслировался до 1997 года.

Аниме рассказывает историю защитников древнего королевства, которыми стали молодые девушки. У них есть способность превращаться в особых героинь, названных в честь Луны и планет солнечной системы.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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