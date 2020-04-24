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24 апреля 20, 11:53
Сюжет фильма "Миссия невыполнима 7" может измениться
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Продюсеры седьмой части фильма "Миссия невыполнима" могут отказаться от итальянской части производства из-за пандемии COVID-19.
Как передает авторитетное издание Variety, в связи с пандемией коронавируса голливудские киностудии рассматривают вариант с переносом в США всех съемок, которые планировалось проводить на территории других стран. Возможность такого маневра рассматривает и компания Paramount, занимающаяся производством блокбастера "Миссия невыполнима 7".

Значительная часть этого фильма должна быть отснята в Италии, но создатели подумывают отказаться от своих изначальных намерений, для чего им придется серьезно переработать имеющийся сценарий.

В конце февраля съемочная команда "Миссии невыполнима 7" находилась в Венеции и уже начала работу, но вскоре производство пришлось свернуть. Теперь у Paramount есть два варианта: либо совсем отменить итальянский этап съемок, изменив сценарий и сняв необходимые сцены в США, либо дождаться осени в расчете на то, что к тому времени пандемия минует свой пик.

Проблема в том, что сейчас невозможно делать какие-то надежные прогнозы. Например, некоторые специалисты считают, что новая волна коронавируса придется как раз на осень-зиму текущего года.

Релиз "Миссии невыполнима 7" по-прежнему намечен на 22 июля 2021 года, но скорее всего Paramount все-таки придется перенести премьеру на более поздний срок. В конце марта съемки фильма попытались возобновить в Великобритании, но безуспешно.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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