В мае покажут Паразитов, Гуцулку Ксеню и концерт Евровидения

Пока телевизионщики не ушли в отпуск, что традиционно случается летом, когда наступает так называемый мертвый сезон, они поделились с нами ближайшими телепланами. И вот что премьерного случится на ТВ в ближайший месяц-два.

3 мая на "1+1" состоится показ сразу двух украинских лент: "Гуцулка Ксеня" - в 22:20 и "Припутни" - в 00:10.

"Гуцулка Ксеня" - это фильм-мюзикл, снятый по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича. События картины разворачиваются в 1939 году, когда к оккупации Западной Украины большевиками остается несколько недель. Американский миллионер украинского происхождения завещает своему сыну Яро "мільйон долярів". Но только при условии, что он женится на "сознательной украинке". Парень приезжает в Украину, на родную землю своего отца, в поисках невесты. Он долго ищет девушку, которая стала бы его женой, пока не встречает гуцулку Ксеню, которая меняет все его планы.

Главная роль Ксении стала кинодебютом для юной украинской актрисы Варвары Лущик. Образ Яро воплотил американец украинского происхождения Максим Лозинский. Он учится в Нью-Йоркском университете на композиторском факультете и сам исполнил вокальные партии в фильме.

События фильма "Припутни" разворачиваются в течение суток и описывают судьбы трех женщин: бабушки, дочери и внучки. Людка с 20-летней дочерью Светкой едут в деревню к бабушке Зине, чтобы убрать на кладбище. Однако эта ежегодная поездка за сутки кардинально изменит жизнь всех героев.

Главные роли в фильме "Припутни" исполняют Нина Набока, Юлия Врублевская и Елена Узлюк.

"Папаньки" от "Дизель студио" переехали на СТБ: второй сезон зрители увидят уже 11 мая в 20:15. Это история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. "Папаньки" часто попадают в забавные, порой нелепые и смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Главных персонажей по-прежнему играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами - Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольгой Атанасовой.

Во втором сезоне мы также увидим звезду "Дизель шоу" Викторию Булитко, актрису театра и кино Виталину Библив, актрису Наталку Денисенко (жену Андрея Фединчика в жизни).

12 мая в 13:30 на канале "Украина" стартует премьера 40-серийного детективного сериала "Филин". Режиссер сериала Александр Онуфриев обещает: запутанные детективные истории, искусственный интеллект и Руслана Писанка в роли судмедэксперта удивят зрителя.

По сюжету работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин". Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений.

"В основу сериала положены две основные темы. Первая - роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини - Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема - борьба "старого" с "новым". Смогут ли сотрудничать представители "старой" и "новой" систем? Темы дополняют друг друга и прекрасно вписываются в формат детективного вертикально-горизонтального сериала. Взаимоотношения героев, - Киры, Марго, Макс и других, - играют не меньшее значение, чем преступления, которые они расследуют", - рассказывает креативный продюсер канала "Украина", директор продакшн компании "Теле Про" Елена Канишевская.

Кстати, искусственный интеллект играет значительную роль в работе отдела, и не только быстро решает запутанные загадки, а и имеет оригинальное чувство юмора.

"Это была бы классическая детективная история о преступлениях отношениях, любви, если бы не искусственный интеллект, который помогает в решении не только криминальных, но и личных вопросов. Он изюминка сериала. С каждой серией "Филин" все больше развивается, и его можно даже назвать еще одним следователем в команде", - считает режиссер Александр Онуфриев.

В сериале играют Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев и другие.

16 мая в 22:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоится трансляция онлайн-концерта "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light), который организовали вместо отмененного финала международного песенного конкурса "Евровидение-2020".

В шоу будут участвовать представители стран-участников 2020 года. В том числе, победители Национального отбора на "Евровидение" – этно-фолк группа Go_A. Специально для концерта они исполнят свою песню Solovei, общую композицию Love Shine a Light, чтобы вдохновить и поддержать всех зрителей, которые сидят дома на карантине, а также кавер-версию другого хита "Евровидения". Go_A выбрали четыре композиции, которые они хотели бы исполнить, а зрители в социальных сетях проголосуют и выберут одну, которую группа представит 16 мая. Голосование будет среди таких хитов: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai, The Roof - On fire, Lordi – Hard Rock Hallelujah, Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix.

Онлайн-трансляция будет длиться два часа. Также в концерте зрители увидят звезд "Евровидения" последних лет.

Ленту южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо обещают показать на НЛО TV в июне (точной даты пока нет) в украинском переводе.

Напомним, по сюжету "Паразитов" семья бедняков, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье.

"Паразиты" - лауреат премии "Оскар-2020" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший иностранный художественный фильм". Он стал первым южнокорейским фильмом, получившим премию "Оскар", а также первым фильмом не на английском языке, получившим "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Также на канале НЛО TV в августе смотрите легендарных "Друзей" с первого сезона на украинском языке.

30 – именно столько афер в новом сезоне раскроет Елена-Кристина Лебедь вместе со своей командой "Аферистов в сетях". А увидеть, как ведущая Нового канала выводит на чистую воду мошенников, можно будет с 9 июня.

Аферы в новом сезоне будут самые разнообразные. Главной героиней одной из них, сама того не зная, стала сама ведущая проекта. Работая над новым сезоном, Елена-Кристина Лебедь случайно нашла объявления о продаже ее нижнего белья. Об этом она писала ранее на своей Instagram-странице. Но чем же закончилась история, ведущая покажет в новом сезоне "Аферистов в сетях".

Но больше всего команде проекта запомнилось следующее мошенничество – оно оказалось для всех самым нервным.

– Эта была афера на кастинге в кино, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Ощущаете уровень приманки? Конечно, любая девочка хочет сниматься. А мне вдруг предложили не просто в кино, а на главную роль! А в итоге меня за секунду утрамбовали в машину и увезли в неизвестном направлении. Самым невероятным оказался финал аферы: никто не ожидал, что и они, и мы можем так ошибиться!

С 1 июня зрителей Нового канала ждут расследования по 15 разным направлениям от журналистов проекта "Тайный агент". Каждый выпуск – это отдельное расследование. Например, агенты узнают, будет ли в безопасности ваш ребенок в санатории – чем он будет заниматься, что есть, и кто будет находиться с ним рядом. Точно так же журналисты буквально по деталям разберут работу хостелов, аэропортов и т.д. Объекты проверки выбирались по отзывам, а порой и откровенным жалобам зрителей.

– К расследованиям мы привлекли экспертов, – рассказывает руководитель проекта Ирина Сарган. – А еще провели разные лабораторные анализы и эксперименты. И, конечно же, устроили провокации, которые помогут нам вывести на чистую воду нерадивых работников. Мы хотим показать зрителям, где их чаще всего обманывают, и как они могут этого избежать. Каждая программа – это ряд практических советов и лайфхаков, как выбрать качественный товар или услугу.