Умер актер из сериала "Клиника"

Американский актер Сэм Ллойд, известный своей ролью юриста Тэда Бакленда в популярном сериале нлевых Клиника, умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга, пишет NBC News 2 мая.

В начале прошлого года у Ллойда нашли неоперабельную опухоль головного мозга и рак, которые в конечном итоге распространились на его легкие, челюсть, печень и позвоночник.

Создатель сериала Клиника Билл Лоуренс на своей странице в Twitter назвал Ллойда "по-настоящему добрым" и хорошим человеком.

Ллойд родился в США в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Был известен своими ролями в сериалах Бесстыжие, Американская семейка, Отчаянные домохозяйки и других.

Он был женат на Ванессе Ллойд. Диагноз актеру поставили всего через несколько недель после того, как Ванесса родила их первенца Уэстона.

Накануне сообщалось, что солистка группы Фристайл Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.

