ТОП 5 сериалов мая: смешная Екатерина II и детектив Кидман

В мае выходит целый ряд многосерийных премьер с такими звёздами, как Джуд Лоу, Николь Кидман и Хью Грант, а также от оскаровских режиссёров: Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд») и Сюзанны Бир («Птичий короб»). Мы отобрали пятёрку наиболее ожидаемых новых сериалов мая.

«Великая» (The Great)

Премьера: 15 мая.

Трагикомедия о русской императрице Екатерине II. Сюжет ленты сосредоточен на её молодых годах, а события вращаются вокруг перепалок с её супругом Петром III, первых неловких попыток заниматься государственными делами и строить отношения с близкими. Авторы ленты не пытались максимально точно воспроизвести портрет императрицы, а решили просто слегка подшутить над русским престолом тех лет.

Главную роль в ленте исполнила американская актриса Эль Фэннинг («Дождливый день в Нью-Йорке», «Малефисента»), её экранного супруга сыграл Николас Холт («Безумный Макс»), а сценаристом выступил Тони Макнамара («Фаворитка»).

Как известно, отношения у Петра III с супругой были очень холодные. Екатерина II писала в дневниках, как муж заявлял ей, что не любит ее. Супруг постоянно ей изменял. Но всё же они старались исполнить имперский долг и завести ребёнка. У Екатерины было два выкидыша, а после них родился сын Павел. С его появлением на свет супруги окончательно рассорились. Через 17 лет после этого Петра свергли с престола и он погиб при невыясненных обстоятельствах. А после него на трон взошла Екатерина II.