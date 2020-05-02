ТОП 5 сериалов мая: смешная Екатерина II и детектив Кидман

В мае выходит целый ряд многосерийных премьер с такими звёздами, как Джуд Лоу, Николь Кидман и Хью Грант, а также от оскаровских режиссёров: Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд») и Сюзанны Бир («Птичий короб»). Мы отобрали пятёрку наиболее ожидаемых новых сериалов мая.
«Великая» (The Great)
Премьера: 15 мая.
Трагикомедия о русской императрице Екатерине II. Сюжет ленты сосредоточен на её молодых годах, а события вращаются вокруг перепалок с её супругом Петром III, первых неловких попыток заниматься государственными делами и строить отношения с близкими. Авторы ленты не пытались максимально точно воспроизвести портрет императрицы, а решили просто слегка подшутить над русским престолом тех лет.
Главную роль в ленте исполнила американская актриса Эль Фэннинг («Дождливый день в Нью-Йорке», «Малефисента»), её экранного супруга сыграл Николас Холт («Безумный Макс»), а сценаристом выступил Тони Макнамара («Фаворитка»).
Как известно, отношения у Петра III с супругой были очень холодные. Екатерина II писала в дневниках, как муж заявлял ей, что не любит ее. Супруг постоянно ей изменял. Но всё же они старались исполнить имперский долг и завести ребёнка. У Екатерины было два выкидыша, а после них родился сын Павел. С его появлением на свет супруги окончательно рассорились. Через 17 лет после этого Петра свергли с престола и он погиб при невыясненных обстоятельствах. А после него на трон взошла Екатерина II.
«Бар «Эдди» («Водоворот») (The Eddy)
Премьера: 8 мая.
Музыкальная драма от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Первого на Луне» Дэмьена Шазелла. Первые два эпизода ленты показали на престижном Берлинском кинофестивале.
Фильм переносит зрителя в маленький джазовый клуб в современном Париже. Заведением управляет нью-йоркский пианист Эдди. Дела идут вяло, и клуб обрастает долгами. Параллельно рушатся отношения Эдди с его возлюбленной — певицей. Это заставляет его стать уставшим от жизни затворником. Но неожиданно к Эдди возвращается его пятнадцатилетняя дочь Джули. Эта встреча в корне меняет порядок вещей в жизни пианиста.
Ключевые роли в ленте исполнили Андре Холланд, Лейла Бехти, Венсан Энен, Рэнди Кербер, Тахар Рахим, Амандла Стенберг и др. А музыку написал известный композитор Глен Баллард, на полке у которого стоят шесть «Грэмми».
«Отыграть назад» (The Undoing)
Премьера: 10 мая.
Для работы над этим сериалом собралась настоящая «дрим-тим». Главные роли исполнили Николь Кидман («Скандал») и Хью Грант («Джентльмены»), режиссёром выступила оскаровский лауреат Сюзанна Бир («Птичий короб»), а сценарий написал автор «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли.
Сюжет вращается вокруг благополучной супружеской пары из Нью-Йорка. Супруга занимается психологией и готовит к изданию свою первую книгу о семейном счастье. У неё замечательный сын и любящий муж. Но неожиданно супруг без вести пропадает. И сказочная жизнь главной героини оборачивается громким PR-скандалом, который поднимает на поверхность много неприятных откровений.
«Третий день» (The Third Day)
Премьера: 11 мая.
Один из самых смелых и оригинальных сериалов весны с Джудом Лоу («Молодой Папа») в главной роли. Лента рассказывает о человеке, который попадает на необитаемый остров неподалёку от Британии. Там живут странные племена, которые полностью отрезаны от цивилизованного мира.
У главного героя начинаются галлюцинации и реальность перемешивается с вымыслом и болезненными страницами прошлого.
Создатели сериала обещают ряд экспериментов. Например, в одной из серий зритель увидит прямую онлайн-трансляцию событий, которые в тот момент будут разворачиваться в лондонском театре. Это, по их мнению, усилит ощущение жуткого беспокойства, которое спровоцирует у зрителя фильм.
«Сквозь снег» (Snowpiercer)
Премьера: 31 мая.
Фантастический боевик, который развивает события, описанные в одноимённом фильме 2013 года. Действие разворачивается через семь лет после апокалипсиса, превратившего мир в снежную пустыню. Это произошло из-за того, что люди пытались предотвратить глобальное потепление, но переборщили с химикатами. Все выжившие в этом новом Ледниковом периоде постоянно находятся в движущемся поезде длиной в 101 вагон.
Внутри он разделён согласно социальным классам: богачи — в первых вагонах, а бедняки — в хвосте. Однажды нищие решают захватить весь поезд.
Главную роль в картине исполнила Дженнифер Коннели («Алита: Боевой ангел»). Она сыграла пассажирку первого класса, которая делает объявления по радио.