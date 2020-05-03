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3 мая 20, 08:36
В США покончил с собой сценарист ужасов про куклу Чаки
Джон Лафия
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Джон Лафия ушел из жизни в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе. По данным полиции, причиной смерти стал суицид.
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов Детские игры и режиссер продолжения Детские игры 2 Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни. Об этом 2 мая сообщило издание Variety.
 
"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки. Он написал оригинальный сценарий Детских игр вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и Детские игры 2 снял Джон", − отметил коллега погибшего Дон Манчини.
 
Именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма "Привет, я Чаки! Поиграем?".
 
Режиссер и сценарист родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения.
 
Кроме Детских игр, он работал над фильмами Голубая игуана, Лучший друг человека, Крысы и других, а также в нескольких сериалах.
 
Кроме того, в 2019 году вышел его музыкальный альбом Джон Лафия 1980-1985.
 
Ранее сообщалось, что британская телеведущая Кэролайн Флэк, которая ранее встречалась с принцем Гарри, была найдена мертвой в своей квартире. По данным полиции, женщина совершила суицид.
Korrespondent
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