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3 мая 20, 08:36
В США покончил с собой сценарист ужасов про куклу Чаки
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов Детские игры и режиссер продолжения Детские игры 2 Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни. Об этом 2 мая сообщило издание Variety.
"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки. Он написал оригинальный сценарий Детских игр вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и Детские игры 2 снял Джон", − отметил коллега погибшего Дон Манчини.
Именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма "Привет, я Чаки! Поиграем?".
Режиссер и сценарист родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения.
Кроме Детских игр, он работал над фильмами Голубая игуана, Лучший друг человека, Крысы и других, а также в нескольких сериалах.
Кроме того, в 2019 году вышел его музыкальный альбом Джон Лафия 1980-1985.
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