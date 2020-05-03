В США покончил с собой сценарист ужасов про куклу Чаки

Один из сценаристов оригинального фильма ужасов Детские игры и режиссер продолжения Детские игры 2 Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни. Об этом 2 мая сообщило издание Variety.

"Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи Чаки. Он написал оригинальный сценарий Детских игр вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и Детские игры 2 снял Джон", − отметил коллега погибшего Дон Манчини.

Именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма "Привет, я Чаки! Поиграем?".

Режиссер и сценарист родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения.

Кроме Детских игр, он работал над фильмами Голубая игуана, Лучший друг человека, Крысы и других, а также в нескольких сериалах.

Кроме того, в 2019 году вышел его музыкальный альбом Джон Лафия 1980-1985.

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