"Земля голубая, будто апельсин" победила на Docudays UA-2020

17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Целик стал победителем в двух конкурсах. Лента получила главный приз, выиграв в международном конкурсе. А также признана лучшей в национальном конкурсе (DOCU / УКРАИНА).





Фильм создан в копродукции с Литвой. Для Ирины Целик это режиссерский дебют в полнометражном документальном кино. Лена рассказывает о семье -36-летней Анне и ее четверых детях, живущих в Красногоровке, "красной зоне" Донбасса, где шестой год продолжаются военные действия, и снимающих о себе любительское кино. Название ленте дала строчка из стихотворения Поля Элюара.

Ранее на одном из самых престижных кинофестивалей мира — фестивале независимого кино "Санденс" в США Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру.

Специальную награду конкурса DOCU / МИР получила лента Андреса Фиґередо "Причина"(Венесуэл) — скандальная лента о тюремном самоуправлении. Фильм можно увидеть оналайн в свободном доступе.

В конкурсе короткого метра (DOCU / КОРОТКО) победителем стал фильм "Грейки" испанца Энрика Рибеса. Фильм оналайн в свободном доступе.

А специальной наградой отмечен "Круговорот" Алексея Радинского.уговорот" Алексея Радинского. Фильм оналайн в свободном доступе.

"Полуночный путешественник" Хассана Фазили стал победителем в правозащитном конкурсе Rights Now! Фильм оналайн в свободном доступе.

А также телевизионная платформа Current Time отметила эту ленту наградой в $3 000.

Фильмы "Будда в Африке" Николя Шеффер и "War Note" Романа Любого получили специальное упоминание.

"War Note" также отмечен призом памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова.

Украинская лента "War Note" Романа Любого получила приз зрительских симпатий о воне на Донабассе.



