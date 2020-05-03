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Новости кино
3 мая 20, 15:24
"Земля голубая, будто апельсин" победила на Docudays UA-2020
Земля голубая, будто апельсин
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Международный кинофестиваль Docudays UA объявил фильмы- победители.

17 Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.

Победители трех конкурсов: международного, национального и короткого метра

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Целик стал победителем в двух конкурсах. Лента получила главный приз, выиграв в международном конкурсе. А также признана лучшей в национальном конкурсе (DOCU / УКРАИНА).


Фильм создан в копродукции с Литвой. Для Ирины Целик это режиссерский дебют в полнометражном документальном кино. Лена рассказывает о семье -36-летней Анне и ее четверых детях, живущих в Красногоровке, "красной зоне" Донбасса, где шестой год продолжаются военные действия, и снимающих о себе любительское кино. Название ленте дала строчка из стихотворения Поля Элюара.

Ранее на одном из самых престижных кинофестивалей мира — фестивале независимого кино "Санденс" в США Ирина Цилык получила награду за лучшую режиссуру.

Специальную награду конкурса DOCU / МИР получила лента Андреса Фиґередо "Причина"(Венесуэл) — скандальная лента о тюремном самоуправлении. Фильм можно увидеть оналайн в свободном доступе.

В конкурсе короткого метра (DOCU / КОРОТКО) победителем стал фильм "Грейки" испанца Энрика Рибеса. Фильм оналайн в свободном доступе.

А специальной наградой отмечен "Круговорот" Алексея Радинского.уговорот" Алексея Радинского. Фильм оналайн в свободном доступе.

Конкурс Rights Now!

"Полуночный путешественник" Хассана Фазили стал победителем в правозащитном конкурсе Rights Now! Фильм оналайн в свободном доступе.

А также телевизионная платформа Current Time отметила эту ленту наградой в $3 000.

Фильмы "Будда в Африке" Николя Шеффер и "War Note" Романа Любого получили специальное упоминание.

"War Note" также отмечен призом памяти продюсера фестиваля Андрея Матросова.

Приз зрительских симпатий

Украинская лента "War Note" Романа Любого получила приз зрительских симпатий о воне на Донабассе.


Индустриальная секция: Ukrainian Doc Preview

В рамках индустриальной секции DOCU / О состоялась презентация шести украинских документальных полнометражных фильмов на стадии производства и постпродакшина Ukrainian Doc Preview. Проекты были представлены отборщикам мировых фестивалей и представителям международных фондов, сейлз-компаний и броадкастерам. Партнером презентации стал Украинский институт.

Лента "Соль с Бонневиль" Семена Мозгового получил от Украинского института награду в 150 тыс. грн на рекламу и дистрибуцию. "Железные бабочки" Романа Любого — $ 2000 от телевизионной платформы Current Time . "Дневник невесты Христа" Марты Смеречинской — приз East Silver Caravan Award на представление ленты на международных кинофестивалях. "Башня эльфов" Полины Кельм- награду от Европейской ассоциации документального кино (DAE), дающий доступ к онлайн-консалтингу. "Плай" Евы Джишиашвили — награду от организации Pitch the Doc на консультационную сессию по разработке и продвижению фильма.

Успей посмотреть в оналайн

Победители объявлены, но фестиваль продолжает показ некоторых лет до 10 мая.

43 ленты из конкурсной и внеконкурсной программ можно смотреть всю следующую неделю.

Фестиваль Docudays UA стал первым кинофестивалем в Украине, который прошел в онлайн-формате из-за карантина введенным в связи с пандемией коронавируса.
Delo
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