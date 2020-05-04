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4 мая 20, 12:37
Победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"
3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.
В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.
Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.
Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.
Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020
Самый лучший фильм:
Мои мысли тихие
Открытие года:
Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая режиссерская работа:
Алиев Нариман (Домой)
Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа:
Ада Роговцева
Лучшая женская роль:
Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
Лучшая женская роль второго плана:
Сумская Наталья (Черный ворон)
Лучшая мужская роль:
Сеитаблаев Ахтем (Домой)
Лучшая мужская роль второго плана:
Жданов Виктор (Вулкан)
Лучшая работа художника-постановщика:
Одуденко Владлен (Захар Беркут)
Лучший сценарий:
Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая операторская работа:
Ильков Вадим (Вулкан)
Лучшая музыка:
Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня:
Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучший монтаж:
Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
Лучший грим:
Леонова Алла (Захар Беркут)
Лучший звук:
Петер Борис (Вулкан)
Лучший дизайн костюмов:
Белинская Антонина (Захар Беркут)
Лучшие визуальные эффекты:
Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
Лучший короткометражный анимационный фильм:
Любовь
Лучший короткометражный игровой фильм:
В нашей синагоге
Лучший документальный фильм:
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Премия зрительских симпатий:
Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
2 мая,также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.
Источник: https://telegraf.com.ua/