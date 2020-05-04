Победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"

3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.





В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.





Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.





Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.





Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020





Самый лучший фильм:

Мои мысли тихие







Открытие года:

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)





Лучшая режиссерская работа:

Алиев Нариман (Домой)





Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа:

Ада Роговцева





Лучшая женская роль:

Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)





Лучшая женская роль второго плана:

Сумская Наталья (Черный ворон)





Лучшая мужская роль:

Сеитаблаев Ахтем (Домой)





Лучшая мужская роль второго плана:

Жданов Виктор (Вулкан)





Лучшая работа художника-постановщика:

Одуденко Владлен (Захар Беркут)





Лучший сценарий:

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)





Лучшая операторская работа:

Ильков Вадим (Вулкан)





Лучшая музыка:

Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)





Лучшая песня:

Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)





Лучший монтаж:

Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)





Лучший грим:

Леонова Алла (Захар Беркут)





Лучший звук:

Петер Борис (Вулкан)





Лучший дизайн костюмов:

Белинская Антонина (Захар Беркут)





Лучшие визуальные эффекты:

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)





Лучший короткометражный анимационный фильм:

Любовь





Лучший короткометражный игровой фильм:

В нашей синагоге





Лучший документальный фильм:

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго





Премия зрительских симпатий:

Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)





2 мая,также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.



