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Кино
Новости кино
4 мая 20, 12:37
Победители кинопремии "Золота Дзиґа 2020"
Золота Дзиґа
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В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях.
3 мая, прошла онлайн-церемония национальной кинопремии Золота Дзиґа 2020.

В этом году премию Золота Дзиґа вручали в 22 номинациях. Среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты. Всего к участию в кинопремии было подано 88 полнометражных и короткометражных лент.

Победителей объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Главную награду вечера - в номинации "Лучший фильм" - получила лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020

Самый лучший фильм:
Мои мысли тихие

Открытие года:
Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая режиссерская работа:
Алиев Нариман (Домой)

Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа:
Ада Роговцева

Лучшая женская роль:
Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Лучшая женская роль второго плана:
Сумская Наталья (Черный ворон)

Лучшая мужская роль:
Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Лучшая мужская роль второго плана:
Жданов Виктор (Вулкан)

Лучшая работа художника-постановщика:
Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Лучший сценарий:
Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая операторская работа:
Ильков Вадим (Вулкан)

Лучшая музыка:
Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня:
Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучший монтаж:
Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Лучший грим:
Леонова Алла (Захар Беркут)

Лучший звук:
Петер Борис (Вулкан)

Лучший дизайн костюмов:
Белинская Антонина (Захар Беркут)

Лучшие визуальные эффекты:
Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

Лучший короткометражный анимационный фильм:
Любовь

Лучший короткометражный игровой фильм:
В нашей синагоге

Лучший документальный фильм:
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Премия зрительских симпатий:
Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

2 мая,также были названы победители фестиваля Docudays UA. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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